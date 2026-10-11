Αθήνα: Συνελήφθη 33χρονος για κλοπές αυτοκινήτων και ληστεία – Άρπαξε χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ

Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σειρά κλοπών οχημάτων και χρημάτων από καταστήματα στην Αττική, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά εννέα περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία, ενώ σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Έκλεψε τέσσερα αυτοκίνητα από πάρκινγκ στους Αμπελόκηπους

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 33χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα τουλάχιστον από τις αρχές Μαΐου, με βασικό στόχο οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε υπαίθριους χώρους στο κέντρο της Αθήνας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που καταγράφηκε τον περασμένο Αύγουστο, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, εισήλθε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην περιοχή των Αμπελοκήπων και αφαίρεσε τέσσερα αυτοκίνητα.

Οι αστυνομικοί διερεύνησαν τις καταγγελίες για τις κλοπές, συγκεντρώνοντας στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Χρηματοκιβώτιο με περισσότερα από 20.000 ευρώ

Σε διαφορετική περίπτωση, ο 33χρονος κατηγορείται ότι εισήλθε σε κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Λήστεψε βενζινάδικο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η υπόθεση ληστείας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 33χρονος φέρεται να απείλησε με πιστόλι υπάλληλο του πρατηρίου, αφαιρώντας του χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, φέρεται να κλείδωσε τον εργαζόμενο μέσα στο κατάστημα, προτού τραπεί σε φυγή.

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Για το συγκεκριμένο περιστατικό περιλαμβάνεται στη δικογραφία και η κατηγορία της παράνομης κατακράτησης.

Πιστόλι, 93 φυσίγγια και κλειδιά αυτοκινήτων στο σπίτι του

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

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Ένα πιστόλι και 93 φυσίγγια.

Ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

Έναν αναδιπλούμενο σουγιά.

Πλήθος κλειδιών οχημάτων.

Κέρματα ευρώ.

Ρουχισμό που, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Επιχείρησε να διαφύγει κατά τη σύλληψή του

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν λίγο αργότερα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

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Η προανακριτική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση συνολικά εννέα περιπτώσεων κλοπών και μίας ληστείας στην Αττική.