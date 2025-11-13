Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε ΑΤΜ – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία της

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν έξι άτομα που κατηγορούνται ότι διέπρατταν διαρρήξεις σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) που ήταν εγκαταστημένα εκτός τραπεζών και κλοπές αυτοκινήτων, αποκομίζοντας κέρδη που υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών.

Σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων –όλοι Έλληνες, ηλικίας από 30 έως 51 ετών με ποινικό παρελθόν και μεταξύ αυτών δύο ήδη έγκλειστοι στις φυλακές– σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών τετελεσμένες και σε απόπειρα, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς και για τους φορητούς ραδιοπομποδέκτες και την παρακολούθηση ραδιοφάσματος, εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οι κατηγορούμενοι μετέβαιναν, με διαφορετικές συνθέσεις στους στόχους τους, κατά τις βραδινές ώρες, χρησιμοποιώντας Ι.Χ. και φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, ενώ προέβαιναν στη διάρρηξη των ΑΤΜ με χρήση οξυγόνου ή πλάσματος ή ακόμη και εκρηκτικών υλών (μέθοδος «pizzaslide»).

Για να πετύχουν το σκοπό τους είχαν προμηθευτεί ειδικά εργαλεία (σφυριά, βαριοπούλες, κατσαβίδια, φακούς κεφαλής, κ.λπ) και ρουχισμό (φόρμες-στολές, γάντια εργασίας, κουκούλες τύπου fullface, κ.ά.), καθώς και ειδικό εξοπλισμό διάρρηξης (αυτοσχέδιες μεταλλικές λαβίδες, εκρηκτικές ύλες και φορείς εκρηκτικών υλών, ελάσματα, μανόμετρα, φιάλες που περιείχαν εύφλεκτο αέριο για τη μέθοδο της οξυγονοκοπής ή κοπής πλάσματος), όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επιπλέον, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν ασύρματους και κινητά τηλέφωνα, ενώ είχαν ορίσει τουλάχιστον ένα άτομο, το οποίο επιτηρούσε τον περιβάλλοντα χώρο.

Παράλληλα, κατείχαν ισχυρό οπλισμό, όπως πιστόλια και πολεμικά τυφέκια, «γεγονός το οποίο καταδεικνύει το επίπεδο προετοιμασίας τους, ακόμη και για συμπλοκή με αστυνομικούς ώστε να αποφύγουν τη σύλληψη και να διατηρήσουν τη λεία τους», σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Ως «ορμητήρια» χρησιμοποιούσαν τρεις αποθήκες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου αποθήκευαν τον εξοπλισμό τους, ενώ τα κλεμμένα οχήματα που χρησιμοποιούσαν τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν ολοσχερώς.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και 29 φυσίγγια, ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα και 7 φυσίγγια, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 6 φυσίγγια κρότου, επιχειρησιακός ρουχισμός και εξοπλισμός, καθώς και πλήθος συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 περιπτώσεις διαρρήξεων ΑΤΜ, τετελεσμένες και σε απόπειρα, έξι κλοπές οχημάτων, καθώς και μία περίπτωση κλοπής πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος. Παράλληλα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε κλεμμένα οχήματα που αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας των μελών της οργάνωσης συνεχίζεται.