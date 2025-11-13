Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος Τούρκος με βαλλίστρα – Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI
Προσήχθησαν 10 άτομα
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε το προηγούμενο 24ωρο η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική για τη δράση Τούρκων υπηκόων στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό έγιναν έρευνες σε συνολικά τέσσερα σπίτια, ενώ προσήχθησαν δέκα άτομα, εκ των οποίων συνελήφθη ένας 19χρονος, επειδή κατείχε παράνομα μία βαλλίστρα, η οποία και κατασχέθηκε.
Ο 19χρονος συλληφθείς, Τούρκος υπήκοος, είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών και σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.
Για τους υπόλοιπους προσαχθέντες -όλοι Τούρκοι και επιπλέον ένας Έλληνας- δεν προέκυψε κάτι και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Την επιχείρηση του λεγόμενου «ελληνικού FBI» συνέδραμαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Ναρκωτικών, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.
