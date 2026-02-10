Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στο Κορωπί – Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Κορωπίου.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου, πρωινές ώρες της 7-2-2025, στο Κορωπί, -4- άνδρες, ηλικίας 53, 52, 48 και 34 ετών και 59χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Κορωπίου, μετά από διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων εντοπίστηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν σε περιφραγμένο οικόπεδο, όπου βρίσκονται δύο οικίες των κατηγορουμένων, αρχικά ο 52χρονος και ο 53χρονος, οι οποίοι είχαν ρόλο τσιλιαδόρου.

Στη θέα των αστυνομικών ο 52χρονος άρχισε να φωνάζει προκειμένου να ενημερώσει τους υπόλοιπους κατηγορούμενους για τον επικείμενο έλεγχο ενώ ο 53χρονος ακινητοποιήθηκε, παρά την προσπάθεια του να διαφύγει.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους υπόλοιπους -3- κατηγορούμενους έξω από οικία εντός του οικοπέδου, μεταξύ των οποίων η 34χρονη, η οποία απέρριπτε αντικείμενα σε αναμμένη ξυλόσομπα με σκοπό την καταστροφή τους.

Μετά από έρευνα στο εσωτερικό της ξυλόσομπας, καθώς και στους χώρους των οικιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6,3- γραμμ. κοκαΐνης,

το χρηματικό ποσό των -8.955- ευρώ,

χρυσή λίρα,

πλήθος κοσμημάτων,

ζυγαριά ακριβείας,

πλήθος αυτοσχέδιων συσκευασιών με υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών,

-14- κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,

καταγραφικό μηχάνημα και κάμερες ασφαλείας.

Επιπλέον κατασχέθηκαν -2- αυτοκίνητα, με τα οποία πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.