Εξάρχεια: “Μαϊμού” υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ άρπαξαν από γυναίκα χρήματα και κοσμήματα αξίας 45.000 ευρώ – “Ήταν τόσο πειστικός”

Χρήματα και κοσμήματα αξίας 45.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από γυναίκα στα Εξάρχεια επιτήδειοι που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το STAR, η γυναίκα, πιστεύοντας πως μιλούσε με τεχνικό του ΔΕΔΔΗΕ, ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες για να αποτρέψει μια “επικείμενη φωτιά”. Έτσι, τύλιξε χρήματα και κοσμήματα με αλουμινόχαρτο, αλλάζοντας συνεχώς σημεία φύλαξης μέχρι να πειστεί να τα αφήσει στο αυτοκίνητό της.

Το θύμα περιέγραψε στο Star: «Μου είπε “ανάψτε το μάτι της κουζίνας, βάλτε νερά, βάλτε στις πρίζες αλουμινόχαρτο”. Ήταν τόσο πειστικός».

Στην συνέχεια τόνισε σχετικά με το που της είπε να τοποθετήσει τα χρήματα και τα κοσμήματα: «“Όχι στο μπαλκόνι” μου λέει, “γιατί το μπαλκόνι είναι στο σπίτι, θα αρπάξει φωτιά“. Του λέω ότι θα τα αφήσω στο γκαράζ. Μου λέει “όχι γιατί θα αρπάξει φωτιά όλη η πολυκατοικία”. Ωραία, τότε, θα τα βάλω στο αυτοκίνητό μου και θα το βγάλω έξω, είπα. Εκεί την πάτησα», ανέφερε η κ. Δώρα.

Στη σακούλα υπήρχαν 32.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ. Ενώ η γυναίκα ακολουθούσε εντολές να ανοιγοκλείνει διακόπτες, οι δράστες έσπασαν το τζάμι του οχήματος και άρπαξαν τη λεία.

Όταν εκείνη επέστρεψε, βρήκε το αυτοκίνητο παραβιασμένο και τα χρήματα να έχουν εξαφανιστεί. Ο απατεώνας, που ακόμη μιλούσε μαζί της στο τηλέφωνο, προσποιήθηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα, λέγοντάς της μάλιστα να καταγγείλει το περιστατικό στην αστυνομία.