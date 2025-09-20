Απάτη αξίας 180.000 ευρώ διέπραξαν επιτήδειοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Επιτήδειοι κατάφεραν να ξεγελάσουν πολίτη και να τον ωθήσουν στο να πληρώσει 180.000 ευρώ προσποιούμενοι τους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ επικαλούμενοι δήθεν διαρροή σε ιδιοκτησία του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο παθών που έπεσε θύμα της απάτης, οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λόγω ενός «προβλήματος διαρροής» στο οίκημα που διαμένει, του ζήτησαν να βάλει τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και να τα αφήσει στην είσοδο της οικοδομής.

Εκείνος τους πίστεψε και άφησε τα χρήματα στο σημείο που του ζήτησαν προκειμένου να διορθωθεί η δήθεν βλάβη, ωστόσο λίγο μετά… έκαναν φτερά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές την Παρασκευή με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να βρίσκονται σε εξέλιξη.