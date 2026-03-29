Εξάρχεια: Επίθεση με πέτρες σε διμοιρία των ΜΑΤ – 114 προσαγωγές
Μία ομάδα 20-30 ατόμων πραγματοποίησε την επίθεση
Σημειώθηκε επίθεση σε βάρος διμοιρίας των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, τα ξημερώματα της Κυριακής (29/03).
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία ομάδα περίπου 20-30 ατόμων πραγματοποίησε την επίθεση, όπου πέταξαν πέτρες στους άνδρες των ΜΑΤ που βρίσκονταν στην οδό Κωλέττη.
Έπειτα, τα άτομα που επιτέθηκαν μπήκαν στο κατάστημα Demo και έκλεισαν τα ρολά.
Στο σημείο βρέθηκε εισαγγελέας με αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές.
