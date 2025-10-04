Εξάρχεια: Επίθεση με μολότοφ σε ΜΑΤ στην Χαριλάου Τρικούπη – 11 συλλήψεις

Επίθεση από αγνώστους δέχτηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής διμοιρία των ΜΑΤ, στην Χαριλάου Τρικούπη, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη Χαριλάου Τρικούπη, με τους άνδρες των ΜΑΤ να προχωρούν συνολικά σε 14 προσαγωγές, οι 11 εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια ομάδα περίπου 30 ατόμων με κουκούλες κινήθηκε προς τη Χαριλάου Τρικούπη και επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ, πέτρες και καδρόνια κατά της διμοιρίας των ΜΑΤ που βρίσκεται στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να τους απομακρύνουν με την περιοχή να μετατρέπεται σε πεδίο μάχης.

Οι συγκρούσεις κράτησαν περίπου μισή ώρα και προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα και σταθμευμένα ΙΧ.

Οι άγνωστοι απομακρύνθηκαν στη συνέχεια προς την πλατεία Εξαρχείων και σκορπίστηκαν στα στενά.