Εξάρχεια: Άνδρας απείλησε τη σύντροφό του με «όπλο» – Μπούκαρε στο κατάστημα που εργαζόταν

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (15.12) στα Εξάρχεια, όταν νεαρός εισέβαλε στο κατάστημα που εργαζόταν η κοπέλα του και με την απειλή όπλου την επιβίβασε στο όχημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε αργά το μεσημέρι, όταν ο νεαρός άνδρας με τη βοήθεια ενός φίλου του που οδηγούσε το αυτοκίνητο έφτασαν έξω από κατάστημα.

Στη συνέχεια ο δράστης μπούκαρε στο εσωτερικό του μαγαζιού και με την απειλή όπλου τύπου ρέπλικα ανάγκασε τη φίλη του με την οποία είχαν τσακωθεί να τον ακολουθήσει.

Οι υπάλληλοι έντρομοι ειδοποίησαν την αστυνομία με τον οδηγό του αυτοκινήτου να αφήνει το ζευγάρι σε ένα σημείο της οδού Αχαρνών.

Εκεί εντοπιστήκαν από τους αστυνομικούς οι οποίοι τους μετέφεραν στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που έχει αναλάβει την υπόθεση.