Εξαμίλια Κορινθίας: Έγκυος 15 ημερών φέρεται πως ήταν η 18χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Νέες πληροφορίες για τα θύματα της τραγωδίας στα Εξαμίλια Κορινθίας έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή Live News του MEGA η 18χρονη κοπέλα φέρεται να ήταν έγκυος μόλις 15 ημερών, με την ίδια να μην το γνωρίζει.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Πέμπτη όταν ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω σε σπίτι με αποτέλεσμα το όχημα να γίνει μία μάζα σιδερικών και τα δύο παιδιά να χάσουν την ζωή τους.

Σύμφωνα με το patrisnews.com, ο οδηγός ήταν 17 ετών και η συνοδηγός 18 ετών ενώ τα δύο παιδιά ήταν ζευγάρι, γεγονός που επιβεβαιώνεται από δεκάδες αναρτήσεις φίλων και συγγενών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τους αποχαιρετούν με μηνύματα οδύνης.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (08/01), όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 17χρονος ημεδαπός και μία 18χρονη Ρομά κινούνταν στην επαρχιακή οδό Κορίνθου – Αγγελοκάστρου, όταν για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στην αυλή μιας κατοικίας.

Το όχημα το οδηγούσε ο 17χρονος. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέσυραν το αυτοκίνητο και απεγκλώβισαν νεκρά ένα αγόρι και ένα κορίτσι.