Εξαφανίστηκε 14χρονος στη Μυτιλήνη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βαρειάς Μυτιλήνης.

Τα ίχνη του ανήλικου χάθηκαν στις 8 Απριλίου, ενώ το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 15 Απριλίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιακουμπ / Γιαακούμπ (επ.) Φαντ / Fadl (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη.