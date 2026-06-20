Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς έφτασε η αστυνομία στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της – Τι υποστήριξε ο ίδιος

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου ο 43χρονος Σκοπιανός, που είναι ύποπτος για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται εδώ και 21 μέρες.

Ο 43χρονος βρέθηκε στο στόχαστρο της Αστυνομίας από την δεύτερη κατάθεσή του, με τους άνδρες της ασφάλειας Χανίων να τον αφήνουν να κινηθεί ελεύθερα, ελπίζοντας ότι ο ίδιος θα τους οδηγούσε στο σημείο όπου βρίσκεται πιθανώς η 45χρονη.

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Μάλιστα, κατά τις πολύωρες παραμονές του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, οι αστυνομικοί τον είχαν καλέσει επανειλημμένα για καταθέσεις και, όπως αναφέρουν πηγές, τον «κέρασαν» τρεις φορές καφέ, προσπαθώντας να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, προκειμένου να τον κάνουν είτε να αποκαλύψει στοιχεία είτε να τους οδηγήσει στην αγνοούμενη γυναίκα.

Όταν όμως ο 43χρονος αντιλήφθηκε ότι οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει σημαντικά ευρήματα μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, φέρεται να επιχείρησε να εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν ήδη στήσει ασφυκτικό κλοιό γύρω από την ευρύτερη περιοχή και δεν άφησαν ούτε σπιθαμή γης χωρίς επιτήρηση.

Λόγω της πίεσης που του ασκήθηκε, ο άνδρας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί σε μεγάλη απόσταση από το σπίτι. Αντίθετα, αναγκάστηκε να κρυφτεί μέσα σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της Ασφάλειας τον είχαν περικυκλώσει για περίπου μισή ώρα, χωρίς να επέμβουν αμέσως, καθώς τον άκουσαν να συνομιλεί με κάποιο πρόσωπο μέσω τηλεφώνου και περίμεναν να ολοκληρωθεί η κλήση, ευελπιστώντας ότι θα αντλήσουν κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Οι κηλίδες αίματος

Υπενθυμίζεται ότι, οι αστυνομικοί εντόπισαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, καθώς και μία ακόμη κηλίδα στο σαλόνι, η οποία φέρεται να είχε καθαριστεί πρόχειρα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει σταλεί και η σφουγγαρίστρα με την οποία εκτιμάται ότι επιχειρήθηκε να καθαριστεί ο χώρος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού. Παράλληλα εξετάζονται και κηλίδες αίματος μέσα στο αμάξι του Σκοπιανού.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούν ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Στόχος τους είναι να αποσπάσουν από τον 43χρονο κρίσιμες πληροφορίες για το πού βρίσκεται η σορός της γυναίκας.

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Σε περίπτωση που από τα εγκληματολογικά ευρήματα και την εξέλιξη των ερευνών προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία από τον ίδιο, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να αξιολογούν συνεχώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαπιστωθούν με απόλυτη βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί οριστικά το σενάριο της εγκληματικής πράξης.

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«Κινδυνεύει η ζωή μου»

Ο 43χρονος, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», υποστήριξε ότι δέχεται απειλές και ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πίεση ώστε να μην αποκαλύψει στοιχεία για την εξαφάνιση της 45χρονης.

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Όπως ισχυρίστηκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για εμπλοκή του αδελφού της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές συνδέονται με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές που, όπως ισχυρίζεται, σχετίζονται με περιουσιακά ζητήματα.

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«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

«Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στις καταγγελίες του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 43χρονος εμπλέκεται στην εξαφάνιση της αδελφής του, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η υπόθεση δεν σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι κρίσιμο λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μιλώντας επίσης στην εκπομπή, εμφανίστηκε προβληματισμένος από τις συνεχείς εξελίξεις και τις αντιφατικές πληροφορίες.

Όπως ανέφερε, η υπόθεση αλλάζει διαρκώς μορφή και δημιουργεί νέα ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται με τρόπο που εντείνει την αγωνία της οικογένειας.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στην αδελφή του, τονίζοντας: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».