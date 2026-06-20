Στην Ελβετία Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ανέφερε χθες Παρασκευή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενη πηγή του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο γαμπρός του κ. Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.