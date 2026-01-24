Εξαφάνιση γιατρού στη Κρήτη: “Πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε” – Νέα μαρτυρία φίλου του

Εντείνεται η αγωνία για τον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την Κρήτη στις 7 Δεκεμβρίου, με την μαρτυρία στενού του φίλου να ρίχνει φως στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, ο φίλος του Αλέξη, μιλώντας στην εκπομπή “Φως στο Τούνελ”, περιέγραψε έναν άνθρωπο πιεσμένο και απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Ο στενός φίλος του Αλέξη, δεν πιστεύει ότι ο γιατρός εξαφανίστηκε οικειοθελώς: «Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Δεν στέκει… Το αμάξι του να είναι παρατημένο κι αυτός να πήγε και κρύφτηκε; Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε», είπε χαρακτηριστικά.

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του και την επαγγελματική του εξάντληση. Παραπονιόταν για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και τη δυσκολία να πάρει άδεια τα Χριστούγεννα.

Σε μήνυμα προς φίλο του ανέφερε πως σκόπευε να πάρει άδεια, να παραιτηθεί και να δώσει εξετάσεις ειδικότητας τον Μάιο, επισημαίνοντας όμως ότι δεν διέθετε τα χρήματα για να ανοίξει ιατρείο.

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των φίλων καταγράφεται την ημέρα της εξαφάνισης. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

«Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και βλέπω ότι το έχει διαβάσει αλλά δεν έχει σχολιάσει κάτι. Όταν μου είπε φίλος για την είδηση της εξαφάνισής του νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο αλλά ήταν κλειστό και μετά τηλεφώνησα στον πατέρα του.

Δε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ”λάλησε” και πήγε χώθηκε σε κάποια σπηλιά. Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε. Δεν στέκει.. Το αμάξι του να είναι εκεί παρατημένο κι αυτός πήγε και κρύφτηκε;

Πριν τρία χρόνια είχε σχέση με μια κοπέλα από την Πάτρα και συνέχεια ήταν κλαμένος για την Πατρινιά. Του κάναμε πλάκα με αυτό το θέμα. Αυτός όμως έδειχνε να είναι αρκετά θλιμμένος από αυτή την κοπέλα, τον είχε στενοχωρήσει. Ήταν ωραίο παιδί, ψηλός, γυμνασμένος, δεν είχε πρόβλημα με τα κορίτσια, έψαχνε όμως κι αυτός τη σύντροφό του και δεν το έβρισκε. Είχε μια από τη Νορβηγία στο νησί. Μήπως τα είχε με καμία παντρεμένη ή με καμιά που είχε σχέση και πήγε και τον έθαψε πουθενά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκλονίζει η μητέρα του: «Το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί»

Παράλληλα, η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού μιλά με λόγια που συγκλονίζουν.

«Να τον βρούμε όπως και να ’ναι. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο», λέει, περιγράφοντας την αβάσταχτη σκέψη ότι ο γιος της μπορεί να βρίσκεται μόνος, χωρίς φαγητό, εκτεθειμένος στο κρύο.

«Είναι μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να βρίσκεται», προσθέτει.

Η ίδια αναφέρει πως μόνο οι δύο πρώτες μαρτυρίες, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του, κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές. Άλλες καταθέσεις, σε Καλύβες και Πλατανιά Χανίων, είτε αμφισβητήθηκαν είτε δεν επιβεβαιώθηκαν από υλικό καμερών.

Η μητέρα του Αλέξη ευχαρίστησε δημόσια τη Αγγελική Νικολούλη για τη συνεχή προσπάθεια και έκλεισε με λόγια που συνοψίζουν την αγωνία της οικογένειας: «Είτε ζωντανός είτε νεκρός, το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο».