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ΔΙΕΘΝΗ

Φινλανδία: Ποινική έρευνα για πιθανή περιβαλλοντική ζημιά σε εγκαταστάσεις της Google

Το έργο αποτελεί μέρος ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Φινλανδία: Ποινική έρευνα για πιθανή περιβαλλοντική ζημιά σε εγκαταστάσεις της Google
unsplash
DEBATER NEWSROOM

Στη Φινλανδία, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα για πιθανή περιβαλλοντική ζημιά στο εργοτάξιο κέντρου δεδομένων της Google, έπειτα από υποψίες για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το έργο αποτελεί μέρος ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές της τεχνητής νοημοσύνης στην Φινλανδία που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα η εταιρεία Google (θυγατρική της Alphabet) , η οποία περιέγραψε το εν λόγω έργο ως την μεγαλύτερη επένδυση στην Ευρώπη.

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Οι αρχές ανέφεραν ότι η Tuike Finland, θυγατρική της Google προχώρησε σε αποψίλωση δασικής έκτασης και αποστράγγιση σε μια προγραμματισμένη τοποθεσία κοντά στην πόλη Μούχος, πριν ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απαιτούνται βάσει της φινλανδικής νομοθεσίας.

Αστυνομική έρευνα για την αποστράγγιση και διαχείριση των υδάτων

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί ασάφειες και ελλείψεις όσον αφορά την αποστράγγιση και τη διαχείριση των υδάτων στο εργοτάξιο του έργου του κέντρου δεδομένων της Tuike Finland Oy», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Η ποινική έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις περιστάσεις που σχετίζονται με τα ζητήματα αυτά», πρόσθεσαν.

Στις 6 Οκτωβρίου, η Εποπτική Αρχή της Φινλανδίας, η οποία επιβλέπει τις περιβαλλοντικές άδειες και εκτιμήσεις, διέταξε την Google να διακόψει τα προπαρασκευαστικά μέτρα που αλλοιώνουν το περιβάλλον στο Μούχος, καθώς και σε ακόμη μια τοποθεσία.

Η Google δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που της ζητήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει άμεσα με την Tuike.

Η Google είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι άρχισε τις προκαταρκτικές εργασίες που βασίσθηκαν στην δική της κατανόηση των αδειών που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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Η προσέλκυση επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων από την Φινλανδία

Το δροσερό κλίμα της Φινλανδίας, η ηλεκτρική ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η κυβερνητική υποστήριξη σε έργα τεχνητής νοημοσύνης έχουν συμβάλει στο να καταστεί η χώρα ένας από τους κύριους προορισμούς της Ευρώπης για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων τα τελευταία χρόνια.

Η Φινλανδία, η οποία έχει παρόμοιο μέγεθος με τη Γερμανία αλλά πληθυσμό μικρότερο των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει αντιμετωπίσει λιγότερη έντονη αντίδραση στην κατασκευή κέντρων δεδομένων σε σύγκριση με άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η Google έχει δηλώσει ότι οι προγραμματισμένες επενδύσεις στη Φινλανδία περιλαμβάνουν κέντρα δεδομένων, βελτιώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και έργα καθαρής ενέργειας και μπαταριών που υποστηρίζουν υπηρεσίες όπως το Gemini, η Αναζήτηση, οι Χάρτες και το YouTube.

Υποστηρίζοντας το σχέδιο της Google, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η συμφωνία θα αποτελέσει ώθηση για την οικονομία, υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες ότι θα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ενέργειας και θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

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