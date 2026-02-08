Έβρος: Τραγωδία με δύο νεκρούς μετανάστες – Προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι και βρέθηκαν παγωμένοι

Τραγωδία σημειώθηκε στον Έβρο το βράδυ του Σαββάτου με δύο μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο άνδρες επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι μετανάστες εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή παγωμένοι, εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Πρόκειται για δύο άνδρες 30 με 40 ετών, με τον ένα να μεταφέρεται νεκρός στο νοσοκομείο και τον δεύτερο να εντοπίζεται με τις αισθήσεις του, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

Αυτή την περίοδο, η στάθμη των υδάτων του ποταμού είναι ιδιαίτερα αυξημένη, αγγίζοντας τα έξι μέτρα, τα νερά είναι ορμητικά, κάτι το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο για τους δύο άνδρες.

Μάλιστα μόλις χθες ο δήμος Διδυμοτείχου ενημέρωσε τους πολίτες πως βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων μεγάλος όγκος υδάτων από τη Βουλγαρία αναμένεται να μπει στον ποταμό Έβρο.