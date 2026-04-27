ΕΒΕΠ: Ανάλυση εμπορικών σχέσεων Ελλάδας -Γαλλίας σε έξι άξονες
Τι αναφέρει το επιμελητήριο
Στην ανάλυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας προχώρησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.
Το επιμελητήριο εστιάζει σε έξι άξονες αναφέροντας τα παρακάτω:
- Γενικό πλαίσιο: Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς, οι οποίοι εκτείνονται και στην οικονομία. Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνεργασία σε τομείς όπως τουρισμός, αμυντική βιομηχανία, ενέργεια και τεχνολογία. Ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 ανέρχεται σε 3,3 δις ευρώ.
2. Εξαγωγές και εισαγωγές
- Ελληνικές εξαγωγές προς Γαλλία 800 εκ. ευρώ με κύριες κατηγορίες:
- Τρόφιμα και ποτά (ελαιόλαδο, κρασί, φέτα) 350 εκ. ευρώ
- Βιομηχανικά προϊόντα και μηχανήματα 300 εκ. ευρώ
- Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα 150 εκ. ευρώ
- Γαλλικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2 δις ευρώ με κύριες κατηγορίες:
- Μηχανολογικός και βιομηχανικός εξοπλισμός 750 εκ. ευρώ
- Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 900 εκ. ευρώ
- Προϊόντα πολυτελείας και καλλυντικά 700 εκ. ευρώ
3. Επενδύσεις: Η Γαλλία είναι από τους επενδυτές στην Ελλάδα, ειδικά στους τομείς ενέργειας, υποδομών και άμυνας.
- Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Γαλλία συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και σε ενεργειακά έργα (ΑΠΕ και φυσικό αέριο).
- Ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία: Περίπου 100 εκ. στη βιομηχανία, στον τουρισμό, την εστίαση και την τεχνολογία.
4. Τομέας του τουρισμού: Η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές τουριστών για την Ελλάδα. Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι επισκέπτονται ελληνικά νησιά και πόλεις, ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική οικονομία.
5. Στρατηγική συνεργασία: Η Ελλάδα και η Γαλλία συνεργάζονται σε στρατηγικά έργα, όπως:
- Αμυντική βιομηχανία (αγορά γαλλικών φρεγατών και αεροσκαφών)
- Ενέργεια και περιβαλλοντικά έργα
- Καινοτομία και τεχνολογία
6. Στατιστικά μακροοικονομικά στοιχεία
- Η Γαλλία έχει ετήσιο ΑΕΠ 2,9 τρισ. ευρώ, ανάπτυξη 0,9%, πληθωρισμό 2%, ανεργία 7,3%, χρέος 113% και κατά κεφαλήν εισόδημα 42.594 ευρώ.
- Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος στη Γαλλία το α’ τρίμηνο του 2026 επιδεινώθηκε κατά 2 μονάδες.
