ΕΒΕΠ: Ανάλυση εμπορικών σχέσεων Ελλάδας -Γαλλίας σε έξι άξονες

Στην ανάλυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας προχώρησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Το επιμελητήριο εστιάζει σε έξι άξονες αναφέροντας τα παρακάτω:

Γενικό πλαίσιο: Η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν ιστορικά στενούς δεσμούς, οι οποίοι εκτείνονται και στην οικονομία. Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνεργασία σε τομείς όπως τουρισμός, αμυντική βιομηχανία, ενέργεια και τεχνολογία. Ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 ανέρχεται σε 3,3 δις ευρώ.

2. Εξαγωγές και εισαγωγές

Ελληνικές εξαγωγές προς Γαλλία 800 εκ. ευρώ με κύριες κατηγορίες:

Τρόφιμα και ποτά (ελαιόλαδο, κρασί, φέτα) 350 εκ. ευρώ

Βιομηχανικά προϊόντα και μηχανήματα 300 εκ. ευρώ

Φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα 150 εκ. ευρώ

Γαλλικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2 δις ευρώ με κύριες κατηγορίες:

Μηχανολογικός και βιομηχανικός εξοπλισμός 750 εκ. ευρώ

Αυτοκίνητα και ανταλλακτικά 900 εκ. ευρώ

Προϊόντα πολυτελείας και καλλυντικά 700 εκ. ευρώ

3. Επενδύσεις: Η Γαλλία είναι από τους επενδυτές στην Ελλάδα, ειδικά στους τομείς ενέργειας, υποδομών και άμυνας.

Γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Η Γαλλία συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομών, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, καθώς και σε ενεργειακά έργα (ΑΠΕ και φυσικό αέριο).

Ελληνικές επενδύσεις στη Γαλλία: Περίπου 100 εκ. στη βιομηχανία, στον τουρισμό, την εστίαση και την τεχνολογία.

4. Τομέας του τουρισμού: Η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές τουριστών για την Ελλάδα. Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι επισκέπτονται ελληνικά νησιά και πόλεις, ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική οικονομία.

5. Στρατηγική συνεργασία: Η Ελλάδα και η Γαλλία συνεργάζονται σε στρατηγικά έργα, όπως:

Αμυντική βιομηχανία (αγορά γαλλικών φρεγατών και αεροσκαφών)

Ενέργεια και περιβαλλοντικά έργα

Καινοτομία και τεχνολογία

6. Στατιστικά μακροοικονομικά στοιχεία