Πειραιάς: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων με δίκυκλο

Στη σύλληψη ενός 24χρονου, που διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα με δίκυκλο όχημα, στο οποίο είχε τοποθετήσει κουτί διανομής παραγγελιών προκειμένου να καλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (25/04) από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής (Δ.Α.Α./Γ.Α.Δ.Α.), έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.

Σε έρευνα που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2.064 λαθραία καπνικά προϊόντα, η μοτοσυκλέτα που χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση, καθώς και το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου.