Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ψυχρή εισβολή την Πρωτομαγιά – Πού θα βρέξει

Πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι θα αλλάξουν την εικόνα του καιρού την Πρωτομαγιά επιβεβαιώνοντας τα καιρικά μοντέλα που κάνουν λόγο για ψυχρή εισβολή.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η ενίσχυση των βόρειων ανέμων ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών θα προκαλέσει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς στην ανάρτηση του:

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΨΥΧΡΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Η ψυχρή εισβολή για την Πρωτομαγιά επιβεβαιώνεται πλέον από το σύνολο σχεδόν των προγνωστικών δεδομένων, με σαφή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Σήμερα εστιάζουμε κυρίως στα θερμοκρασιακά στοιχεία και στη σύγκριση των προγνωστικών μοντέλων, ενώ αύριο, με νεότερα και πιο ασφαλή δεδομένα, θα επανέλθουμε αναλυτικά και στο πιο σύνθετο κομμάτι του υετού, όπου η ακριβής κατανομή των φαινομένων απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28-04-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θααναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ήμεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναιτοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρκαι στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει σταβόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-04-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θααναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θαεκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναιτοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30-04-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα σταβόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατάδιαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια καιτοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τομεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρακαι στα βόρεια θα ενισχυθούν στα 5 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίοστα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα βόρεια και τα κεντρικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.