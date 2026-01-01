Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας: Μεθυσμένος περπατούσε «περίεργα» για χιλιόμετρα (Βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1/1 όταν ένας μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε από την κάμερα του STAR ο πεζός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα μέσα στην εθνική οδό, περπατώντας «περίεργα» για χιλιόμετρα ανάμεσα σε οχήματα.

Ο μεθυσμένος άνδρας περπατούσε από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον Κόμβο Βαρυμπόμπης, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο.