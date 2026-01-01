Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας: Μεθυσμένος περπατούσε «περίεργα» για χιλιόμετρα (Βίντεο)
Βαν με φάρο τον συνόδευε για να μην προκαλέσει τροχαίο
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 1/1 όταν ένας μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.
Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε από την κάμερα του STAR ο πεζός εντοπίστηκε να κινείται επικίνδυνα μέσα στην εθνική οδό, περπατώντας «περίεργα» για χιλιόμετρα ανάμεσα σε οχήματα.
Ο μεθυσμένος άνδρας περπατούσε από την είσοδο της Κηφισιάς έως τον Κόμβο Βαρυμπόμπης, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις