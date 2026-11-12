Κορυδαλλός – Έλεγχοι για διαρροή προπανίου στο 1ο ΕΠΑΛ: “Υπήρχαν μπουκάλες σε εργαστήριο” λέει ο Δήμαρχος

Συναγερμός έχει σημάνει στο 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλό, με περισσότερους από 800 μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση, μετά τη χθεσινή ενεργοποίηση του μηχανισμού ανίχνευσης αερίου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μηχανισμός ανίχνευσης αερίου φέρεται να ενεργοποιήθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή διαρροή προπανίου.

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Από το πρωί ελέγχονται από το αρμόδιο συνεργείο οι αισθητήρες του συστήματος ανίχνευσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην ενεργοποίηση του συναγερμού.

«Θα επαληθευτεί σήμερα αν ήταν προπάνιο, αλλά όλοι ξέρουμε ότι σε αίθουσα πίσω από τη σχολική μονάδα υπάρχουν μπουκάλες προπανίου οι οποίες χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας» είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς.

«Το 1ο ΕΠΑΛ του Κορυδαλλού είναι το μεγαλύτερο της Δυτικής Αττικής και φιλοξενεί 800 μαθητές και κανείς δεν θα μπει στο σχολείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τους φορείς που είναι πιστοποιημένοι» τόνισε. Μάλιστα ο δήμαρχος ανέφερε ότι η σχολική κοινότητα που σήμερα βρίσκεται σε τηλεκπαίδευση, θα ενημερωθεί τις επόμενες ώρες για την υπόθεση. «Σήμερα ελέγχονται οι αισθητήρες από το αρμόδιο συνεργείο για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Η δική μας ευθύνη είναι να έχουμε τα απαιτούμενα μηχανήματα», είπε ο κ. Χουρσαλάς δίνοντας στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11) την τελευταία ώρα του μαθήματος και οι εκπαιδευτικοί «ακολούθησαν το πρωτόκολλο της εταιρείας που είχε κάνει την εγκατάσταση κι έκλεισαν τις φιάλες προπανίου ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν οι μαθητές» σύμφωνα με τον δήμαρχο. Το σχολείο έχει πολλές ειδικότητες τεχνικής εκπαίδευσης και γι’ αυτό χρειάζεται και τέτοιου είδους εξοπλισμός, πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «ο συναγερμός, τοποθετήθηκε πρόσφατα και είναι τελευταίας τεχνολογίας για να μπορεί να προλαμβάνει τέτοιου είδους αστοχίες».