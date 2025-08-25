Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε με το αυτοκίνητο του σκύλο
Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Ένα περιστατικό απίστευτης βαρβαρότητας συνέβη στην Ερμιονίδα όταν 81χρονος εθεάθη να σέρνει σκύλο με το αυτοκίνητο του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος συνελήφθη και διώκεται ποινικά για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.
Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.
Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Την προανάκριση της υπόθεσης, διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.
