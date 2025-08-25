Ερμιονίδα: Συνελήφθη ηλικιωμένος που έσερνε με το αυτοκίνητο του σκύλο

Ένα περιστατικό απίστευτης βαρβαρότητας συνέβη στην Ερμιονίδα όταν 81χρονος εθεάθη να σέρνει σκύλο με το αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος συνελήφθη και διώκεται ποινικά για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης είχε δεμένο σκύλο, στο πίσω μέρος του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, που οδηγούσε και τον έσερνε επί του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης, ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Την προανάκριση της υπόθεσης, διενήργησε το Α.Τ. Ερμιονίδας.