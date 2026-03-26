ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στους Θρακομακεδόνες: Άνδρας έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής και εγκλωβίστηκε

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Εργατικό ατύχημα στους Θρακομακεδόνες: Άνδρας έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής και εγκλωβίστηκε
Αλέξανδρος Τσάκος

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/3) στους Θρακομακεδόνες όταν άνδρας έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής και εγκλωβίστηκε.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες, ενώ ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ατύχημα έλαβε χώρα στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων 220.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας φέρει κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρέχεται ιατρική φροντίδα. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση.

