Εργατικό ατύχημα στους Θρακομακεδόνες: Άνδρας έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής και εγκλωβίστηκε

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/3) στους Θρακομακεδόνες όταν άνδρας έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής και εγκλωβίστηκε.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν άγνωστες, ενώ ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ατύχημα έλαβε χώρα στη λεωφόρο Θρακομακεδόνων 220.

Τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από φρεάτιο, συνεπεία πτώσης του, σε περιοχή του δήμου Αχαρνών Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 26, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας φέρει κατάγματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του παρέχεται ιατρική φροντίδα. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση.