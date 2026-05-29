Εργατικό ατύχημα στον Πύργο: Τοίχος καταπλάκωσε νεαρό εργάτη σε σπίτι που ανακαινιζόταν

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 29 Μαΐου σε σπίτι επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στον Πύργο, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, τμήμα τοίχου υποχώρησε ξαφνικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει έναν από τους εργαζόμενους που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι παρευρισκόμενοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας παρελήφθη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Πρόκειται για νεαρό εργάτη αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, εξετάζεται από τους γιατρούς.

Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του είναι καθησυχαστικές, καθώς ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να κρίνεται σοβαρός.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το τμήμα του τοίχου παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ αναμένεται να εξεταστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης στην οικία.