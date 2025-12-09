Εργατικό ατύχημα στα ναυπηγεία του Περάματος – Τραυματίστηκε ένας 45χρονος

Ένα ακόμη σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/12), αυτή τη φορά στα ναυπηγεία του Περάματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, το ατύχημα έγινε σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα εργασιών που γινόντουσαν σε επιβατικό πλοίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.