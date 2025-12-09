Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στα ναυπηγεία του Περάματος – Τραυματίστηκε ένας 45χρονος

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Αττικό Νοσοκομείο

Εργατικό ατύχημα στα ναυπηγεία του Περάματος – Τραυματίστηκε ένας 45χρονος
EUROKINISSI-ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:40

Ένα ακόμη σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/12), αυτή τη φορά στα ναυπηγεία του Περάματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, το ατύχημα έγινε σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα εργασιών που γινόντουσαν σε επιβατικό πλοίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ