Εργατικό ατύχημα στα ναυπηγεία του Περάματος – Τραυματίστηκε ένας 45χρονος
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Αττικό Νοσοκομείο
Ένα ακόμη σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (9/12), αυτή τη φορά στα ναυπηγεία του Περάματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, το ατύχημα έγινε σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα εργασιών που γινόντουσαν σε επιβατικό πλοίο.
Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
