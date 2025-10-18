Έρευνες για 35χρονο στην Πάτρα που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα μετά την εξαφάνιση ενός 35χρονου, ο οποίος είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος αλλά και ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς «χτενίζουν» την περιοχή για την εύρεση του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πάτρας, την απουσία του δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος.