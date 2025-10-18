Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Έρευνες για 35χρονο στην Πάτρα που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Την εξαφάνιση του δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο

Έρευνες για 35χρονο στην Πάτρα που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα
(ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα μετά την εξαφάνιση ενός 35χρονου, ο οποίος είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Ρίου στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα, ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος αλλά και ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς «χτενίζουν» την περιοχή για την εύρεση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πάτρας, την απουσία του δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ