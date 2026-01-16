Ερέτρια: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή από συνομήλικους – Ελεύθεροι οι 6 ανήλικοι που συνελήφθησαν

Τεράστια ανησυχία προκαλεί στην τοπική κοινωνία ο άγριος ξυλοδαρμός ενός16χρονου από την περιοχή της Ερέτριας. Ο ανήλικος έπεσε θύμα από συνομήλικους του, μετά από έναν καυγά για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά έξι άτομα και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Το Star έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο ντοκουμέντο ελάχιστα λεπτά πριν την επίθεση. Ειδικότερα, καταγράφεται ο 16χρονος να περπατά αμέριμνος με την κοπέλα του κι ένα ακόμη πρόσωπο, με τους ανήλικους να τους ακολουθούν και να τρέχουν για να τον προλάβουν.

Λίγο παρακάτω, το θύμα δέχεται βάναυση επίθεση από ομάδα των έξι ατόμων Το θύμα πέφτει αιμόφυρτο με σπασμένο σαγόνι και εκλιπαρεί για βοήθεια.

«Το παιδί ούρλιαζε – Το σακάτεψαν»

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Star ανέφερε για τον 16χρονο: «Ήταν μέσα στα αίματα, το σηκώσαμε. Ήταν γεμάτο αίματα και τραύλιζε. Το είχανε σακατέψει με λίγα λόγια».

«Η γνάθος του παιδιού έχει φύγει. Πάνε με ένα σκοπό, έχουν συμβεί διάφορα. Νωρίτερα τον είχαν προσβάλλει και τον χτύπησαν. Ήταν και άλλοι μπροστά στον ξυλοδαρμό, ήταν πολλοί», ανέφερε μία γυναίκα, χαρακτηρίζοντας τους ανήλικους «συμμορία».