Έρχεται φορτωμένη με καταιγίδες, χιόνια και μποφόρ η κακοκαιρία Erminio – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες

Φορτωμένη με καταιγίδες, χιόνια και μποφόρ έρχεται η κακοκαιρία Erminio που αναμένεται να σαρώσει τη χώρα από την Τετάρτη 1/4.

Μάλιστα, τα φαινόμενα που δείχνουν οι προγνώσεις πως θα υπάρξουν έχουν θέσει σε συναγερμό τον κρατικό μηχανισμό προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από τις καιρικές συνθήκες.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απηύθυνε συστάσεις προς τους πολίτες καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το Meteo την Τετάρτη 1/4 τις πρώτες πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Επτάνησα και στη Δυτική Ελλάδα, τοπικά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στην Κρήτη. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, καθώς και το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά.

Τις βραδινές ώρες, τα φαινόμενα θα ενταθούν στα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου. Χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά των βόρειων ηπειρωτικών τμημάτων της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα. Υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στην Κρήτη, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στα κεντρικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 12 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 13, στην Πελοπόνησσο από 4 έως 14 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 12, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, θα στραφούν σε ανατολικούς φτάνοντας τοπικά έως και τα 8 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βορειοανατολικούς στο Βόρειο Αιγαίο, με εντάσεις 6-7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στις Κυκλάδες θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττικής αναμένονται βροχές, παροδικά αυξημένες, από τις πρώτες πρωινές ώρες και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί, με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε νότιους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται ασθενείς βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες, οι οποίες θα ενταθούν από το μεσημέρι, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους και βορειοανατολικούς, με εντάσεις έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Λαγουβάρδος: Οι περιοχές που θα σαρώσει και οι φόβοι για την Αττική

Για μια «δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία» κάνει λόγο ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η εξέλιξη αυτή του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική διάταξη πάνω από την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο και την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών.

Σημειώνεται μάλιστα ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος, ήδη από σήμερα, Τρίτη, είναι σχηματισμένο ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο ονομάστηκε “ERMINIO” από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες ανοιχτά ακόμη του Ιονίου. «Έχει κάποιες βροχές στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται βροχές στα δυτικά τμήματα, δηλαδή νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, χωρίς όμως τα σημερινά ύψη βροχής να μας ανησυχούν σε αυτές τις περιοχές.

Δύο βαρομετρικά χαμηλά από την Τετάρτη

Αύριο, Τετάρτη (01.04), έχουμε, όμως, την εξής εξέλιξη: Παραμένει το βαρομετρικό χαμηλό εκεί στη Νότια Ιταλία και ανοιχτά του Ιονίου και δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό -αυτό είναι το παράδοξο- από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο περνάει πάνω από τη Λιβύη, την Κρήτη μέσα στην ημέρα, και έρχεται στο Αιγαίο προς το μεσημέρι της Τετάρτης.

Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, που ο συνδυασμός κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Ειδικά αυτό του ανατολικού κομματιού του Αιγαίου, αυτό δηλαδή που έρχεται από την Αφρική, θα “δώσει” έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, Πιερία, Θεσσαλία κυρίως στα ανατολικά τμήματα, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, και στη συνέχεια στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα».

Όπως σημειώνει, αυτό το χαμηλό, θα συνδυάζεται με πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους. ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και μέχρι τις Κυκλάδες. «Θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ μέσο άνεμο και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ την ώρα, με πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα πέρα από τη ναυσιπλοΐα και στην ξηρά γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους», σημειώνει.

Τι θα συμβεί με την Αττική

Αναφορικά με την Αττική όπως τονίζει θα σημειωθούν βροχοπτώσεις από το πρωί, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες. «Μας ανησυχεί γιατί τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι σχετικά υψηλά και δεδομένης της ευαισθησίας της Αττικής στα πλημμυρικά επεισόδια μικρής ή μεγάλης έντασης. Μας ανησυχεί επομένως και η Αττική», εξηγεί και προσθέτει ότι την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και στην Αττική αλλά με μικρότερη ένταση.

«Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη και θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά στις πιο πολλές περιοχές», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. «Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού συνδέεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας στα 850 hPa (σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020) την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 09:00.

Πρόκειται, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, για μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή που εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες (αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες (θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.

Κακοκαιρία Erminio: Η πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 1/4

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες και στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην ανατολική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Στην Πιερία από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

στ. Στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

θ. Στην ανατολική Κρήτη τις απογευματινές – βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8, βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 9 και πρόσκαιρα στην περιοχή των Δωδεκανήσων έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές της όπου θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς, στα δυτικά τους 16 με 17 και στις υπόλοιπες περιοχές 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ στην Πιερία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στη δυτική Μακεδονία θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ στα κεντρικά και ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου και από το μεσημέρι στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι πυκνές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, από το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο και από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 και βαθμιαία στα ανατολικά και τα βόρεια έως 8 μποφόρ. Από το βράδυ στα νότια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις βόρειες Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη από το απόγευμα μέχρι τη νύχτα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 7 με 8 και από το μεσημέρι έως 9 μποφόρ. Από τη νύχτα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 7 με 8, από το μεσημέρι 8 με 9 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 10 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαιτέρως ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι τη νύχτα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-04-2026

Αστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά: α) στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), β) στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων) από τις πρώτες ώρες μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση), γ) στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), δ) στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), ε) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση), στ) στα Δωδεκάνησα τις πρώτες ώρες της ημέρας (κόκκινη προειδοποίηση) και εκ νέου από αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-04-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-04-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο και την Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05-04-2026

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη νότια Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.