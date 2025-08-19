Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λαγουβάρδος: 454.000 στρέμματα κάηκαν στην Ελλάδα μέχρι τις 19 Αυγούστου – 9.000.000 καμένα στρέμματα στην Ευρώπη από τις αρχές του 2025

Μόνο στην Ισπανία έχουν καταστραφεί πάνω από 3.000.000 στρέμματα

DEBATER NEWSROOM

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα μηνύματα του φετινού καλοκαιριού στο τομέα της αντιπυρικής προστασίας, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος με ανάρτησή του στην οποία δημοσιεύει διάγραμμα με τις τις καμένες εκτάσεις και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια.

Σύμφωνα με το διάγραμμα, μέχρι τις 19 Αυγούστου 2025, έχουν γίνει στάχτη 454.000 στρέμματα, αριθμός που κατατάσσει το έτος στην 5η χειρότερη θέση της τελευταίας εικοσαετίας.

 Αναλυτικά τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Λαγουβάρδος:

«Ένα ανησυχητικό διάγραμμα…

Το διάγραμμα που ακολουθεί δίνει τις καμένες εκτάσεις και τον αριθμό των μεγάλων πυρκαγιών για τη χώρα μας για τα τελευταία 20 έτη. Οι αριθμοί για το 2025 αφορούν μέχρι τις 19 Αυγούστου.

Ήδη το 2025, με 454.000 καμένα στρέμματα μέχρι τις 19/08, κατατάσσεται στην 5η χειρότερη θέση των τελευταίων 20 ετών όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις.

Οι 5 χειρότερες χρονιές όσον αφορά στις καμένες εκτάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια:

Έτος                   Καμένες εκτάσεις (στρ)
2007                   2.717.000

2023                   1.747.000
2021                    1.307.000
2012                    524.000
2025                   454.000

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι καμένες εκτάσεις μέχρι τις 19 Αυγούστου προσεγγίζουν συνολικά τα 9.000.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Μόνο στην Ισπανία έχουν ήδη καεί περίπου 3.500.000 στρέμματα, η μεγαλύτερη έκταση τα τελευταία 20 χρόνια.

Πηγή δεδομένων: EFFIS – European Forest Fire Information System»

