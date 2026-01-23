Επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο στο Άλσος Συγγρού: Οι στιγμές τρόμου που έζησαν οι δύο ανήλικοι – “Φέρτε τα κινητά σας και ότι άλλο έχετε πάνω σας”

Τον τρόμο έζησε 16χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Άλσος Συγγρού μετά από ενέδρα που του έστησαν τρία άτομα σε υπαίθριο χώρο πάρκινγκ.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER και όπως αναφέρει ο 16χρονος στην καταγγελία του, αυτός και ο φίλος του δέχτηκαν επίθεση λίγο πριν φτάσουν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης λίγο μετά τις μία το μεσημέρι όταν άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους τους πλησίασαν και τους ζήτησαν να τους δώσουν ότι έχουν πάνω τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Φέρτε τα κινητά σας και ότι άλλο έχετε πάνω σας” είπε στους δύο ανήλικους ένας εκ των δραστών με τον φίλο του θύματος της επίθεσης να απαντάει πως “ακόμη και να είχε, δεν θα του το έδινε”, ενώ το ίδιο είπε και το θύμα. Στη συνέχεια ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι τύπου “πεταλούδα” και χτύπησε τον 16χρονο στο μηρό.

Τα παιδιά γύρισαν στο ΕΠΑΛ με τον φίλο του 16χρονου να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες και να ειδοποιεί την μητέρα του 16χρονου η οποία τον μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο λίγο αργότερα. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι τρεις ληστές είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ενώ ένας που τους μίλησε φέρεται να μίλαγε σπαστά ελληνικά.

Στις 16:40, το νοσοκομείο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η κατάσταση της υγείας του 16χρονου δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στην περιοχή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ενώ οι δράστες αναζητούνται.