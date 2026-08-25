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Ιεράπετρα: Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και παρέσυρε δύο πεζούς σε διάβαση

Τραυματίστηκε μια 47χρονη κι ο 49χρονος σύζυγός της

Ιεράπετρα: Συνελήφθη 18χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και παρέσυρε δύο πεζούς σε διάβαση
Πηγή: Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

 Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου 2026 στην Ιεράπετρα, όταν 18χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, παρέσυρε σε διάβαση πεζών ένα ζευγάρι αλλοδαπών.

Από την παράσυρση τραυματίστηκαν μια 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία και ο 49χρονος σύζυγός της, με τη γυναίκα να φέρει τα σοβαρότερα τραύματα. Ο 18χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές που διερευνούν και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

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