Τα χελιδόνια ετοιμάζονται για το μεγάλο τους ταξίδι – Δείτε εντυπωσιακά βίντεο την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού
Τα καλώδια ηλεκτροδότησης έχουν μετατραπεί σε… «σταθμό αναχώρησης»
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του τέλους του καλοκαιριού καταγράφεται αυτές τις ημέρες σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τα χελιδόνια να συγκεντρώνονται, λίγο πριν ξεκινήσουν το μεγάλο μεταναστευτικό τους ταξίδι δημιουργώντας μια εικόνα μαγική.
Στην Ιεράπετρα, τα καλώδια ηλεκτροδότησης έχουν μετατραπεί σε… «σταθμό αναχώρησης», καθώς δεκάδες χελιδόνια συγκεντρώνονται εκεί τις βραδινές ώρες και παραμένουν για αρκετή ώρα το ένα δίπλα στο άλλο.
Η εικόνα είναι πραγματικά εντυπωσιακή, με τα πουλιά να έχουν καταλάβει τα καλώδια, σαν να περιμένουν τη στιγμή που θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους.
@dimitrisierapetra
Ιεραπετρα χελιδόνια περιμένουν για το μεγάλο ταξίδι τους!! ♬ Anthrope Agapa – Poll
Ανάλογες εικόνες έχουν καταγραφεί και σε άλλη περιοχή της χώρας, όπου τα καλώδια έχουν επίσης γεμίσει από χελιδόνια. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις υπενθυμίζουν ότι το καλοκαίρι έφτασε στο τέλος του.
Τα χελιδόνια αυτή την περίοδο συγκεντρώνονται σε ομάδες και προετοιμάζονται για τη φθινοπωρινή μετανάστευση. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα ξεκινήσουν ένα εντυπωσιακό ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων προς την Αφρική, όπου θα περάσουν τους χειμερινούς μήνες.
@kostasnicolaou1453
Οι εικόνες από την Ιεράπετρα και τις υπόλοιπες περιοχές αποτυπώνουν ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο: εκατοντάδες μικρά πουλιά να βρίσκονται συγκεντρωμένα στα καλώδια, πριν αφήσουν πίσω τους την Ελλάδα.
Ένα πραγματικό… «αντίο στο καλοκαίρι» από τα χελιδόνια, λίγο πριν ανοίξουν τα φτερά τους για το μεγάλο ταξίδι.
πηγή στην Google
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