Επιχείρηση διάσωσης 2 ατόμων σε σκάφος στα ανοιχτά της Σύρου- Στο σημείο ένα Super Puma

Επιχείρηση διάσωσης δύο ατόμων λαμβάνει χώρα στην περιοχή της Νότιας Ρηνείας στα ανοιχτά της Σύρου καθώς το σκάφος του βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο σημείο επιχειρούν το Blue Star Delos που συνέδραμε στην διάσωση, ένα ελικόπτερο Super Puma, ενώ έσπευσαν δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της ΕΟΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6-7 Μποφόρ.

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».