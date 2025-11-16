Επέτειος 17 Νοέμβρη: Ποιοι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν κλειστοί την Δευτέρα

Κλειστοί θα παραμείνουν την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου οι σταθμοί του μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ από τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 οι σταθμοί του Μετρό ΟΜΟΝΟΙΑ (Γραμμές 1 & 2), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ θα κλείσουν στις 2 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.