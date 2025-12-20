Επεισόδια στα Εξάρχεια: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ στα ΜΑΤ κι έβαλαν φωτιά σε κάδους

Ένταση σημειώθηκε στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής, καθώς ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των ΜΑΤ και κουκουλοφόρων.

Συγκεκριμένα, ομάδες κουκουλοφόρων εξαπέλυσαν επιθέσεις ρίχνοντας περίπου 50 μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ στην οδό Ακαδημίας, σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και Σολωμού, ενώ επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα σε διμοιρία που βρισκόταν επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Επίσης, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων στις οδούς Εμμανουήλ Μπενάκη και Βαλτετσίου.

Στα επεισόδια έγινε ρίψη μολότοφ, χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης, κυρίως στη Θεμιστοκλέους και στην πλατεία, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε αρκετά οχήματα.