EOT: Το πολύμορφο τουριστικό προϊόν της Κω, της Καλύμνου και της γειτονικής Τελένδου, με έμφαση στην τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, βρέθηκε στο επίκεντρο των γυρισμάτων που πραγματοποιήθηκαν στα τρία νησιά από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου για τη δημοφιλή ταξιδιωτική εκπομπή της πολωνικής κρατικής τηλεόρασης TVP «Χορεύοντας με τον κόσμο».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ, το ταξίδι του πολωνικού συνεργείου διοργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλύμνου, τον οποίο εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος Τουρισμού, Καλλιόπη Κουτούζη, και τον Δήμο Κω, με τη σύμπραξη του διευθυντή Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης Κω-Αστυπάλαιας-Νισύρου, Νίκου Σοφού.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, το πολωνικό συνεργείο αποτύπωσε στον φακό του τους ομορφότερους οικισμούς των νησιών, μοναδικά φυσικά τοπία, τα πλέον αντιπροσωπευτικά αρχαιολογικά, ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, μουσεία και μονάδες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων, ενώ η παρουσιάστρια της εκπομπής, Klaudia Carlos, πήρε συνεντεύξεις από κατοίκους, στις οποίες αναδεικνύεται το πλούσιο απόθεμα παράδοσης και πολιτισμού των νησιών, αλλά και οι ειδικές μορφές τουρισμού που προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Το πρόγραμμα «Χορεύοντας με τον κόσμο» εντάσσεται στην κατηγορία «lifestyle and travel» και σε κάθε επεισόδιο εξερευνά τη ζωή σε άλλες χώρες, τις τοπικές κουλτούρες και τα έθιμα, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σε όλον τον κόσμο εκφράζονται μέσω του χορού, συχνά εστιάζοντας σε γιορτές, φεστιβάλ και καθημερινές τελετουργίες.

Τα τρία ελληνικά νησιά θα παρουσιαστούν σε συνολικά πέντε 30λεπτα επεισόδια της εκπομπής, που θα μεταδοθούν τον προσεχή Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ενώ στη συνέχεια θα προβληθούν σε επανάληψη σε πολλές ζώνες του προγράμματος, τόσο στην τηλεόραση όσο και στα online κανάλια της κρατικής τηλεόρασης της Πολωνίας, εξασφαλίζοντας σημαντική απήχηση στο κοινό.

Υπενθυμίζεται, ότι το 2023 η ίδια εκπομπή, σε συνεργασία και πάλι με την Υπηρεσία ΕΟΤ Πολωνίας, είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχα αφιερώματα για τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ