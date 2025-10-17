Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη B2B Τουριστικό Networking Event, με στόχο την προβολή και προώθηση ελληνικών προορισμών στην τουρκική αγορά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (10/10/2025) και διοργανώθηκε από την εταιρεία «Louder than Horn», σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας και την Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TURSAB).

Τις εργασίες χαιρέτησαν, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωσταντίνος Κούτρας, ο αντιπρόεδρος της TURSAB, Davut GÜNAYDIN και η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού Τουρκίας, Μαρία Ραχμανίδου. ΕΟΤ

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς του τουρισμού, μεταξύ των οποίων:

– Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

– Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

– Δήμος Αλεξανδρούπολης

– Δήμος Διδυμοτείχου

– Τουριστικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης

– Ξενοδοχειακή αλυσίδα Acrotel Hotels & Resorts.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 140 B2B συναντήσεις, σε ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανάπτυξης συνεργειών και διερεύνησης κοινών τουριστικών προϊόντων.

Οι ελληνικές αποστολές παρουσίασαν το τουριστικό δυναμικό των περιοχών τους, δίνοντας έμφαση στις ειδικές μορφές τουρισμού που αναπτύσσονται γύρω από τον πολιτισμό και τη γαστρονομία όπως και τον βιώσιμο τουρισμό ευεξίας και εμπειριών.

Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με networking cocktail στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, όπου παρευρέθησαν εκπρόσωποι τουριστικών φορέων, θεσμικοί παράγοντες και επαγγελματίες του χώρου, ενισχύοντας περαιτέρω το πεδίο συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκαν στους Τούρκους συμμετέχοντες οκτώ vouchers για διαμονή σε επιλεγμένους ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Τουρκία αποτελεί στρατηγικής σημασίας τουριστική αγορά για τη χώρα μας.

Στόχος της δράσης ήταν η ενδυνάμωση της τουριστικής σύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας, με απευθείας επαγγελματικές συναντήσεις εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου των δύο χωρών, στο πλαίσιο της στρατηγικής πολιτικής εξωστρέφειας του ΕΟΤ, που στοχεύει στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού διακοπών για τον σύγχρονο ταξιδιώτη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ