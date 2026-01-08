Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Ιανουαρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη, Δομήνικος, Παρθένα, Έλσα, Έλση και Νένα.

Χρόνια σας πολλά!