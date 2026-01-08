Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιανουαρίου

Χρόνια πολλά!

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιανουαρίου
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 8 Ιανουαρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη, Δομήνικος, Παρθένα, Έλσα, Έλση και Νένα.

