Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 7 Νοεμβρίου; Το DEBATER όπως κάθε ημέρα σας ενημερώνει για τα ονόματα τα οποία έχουν σήμερα την τιμητική τους, προκειμένου να μην ξεχάσετε και να ευχηθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα, Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα, Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία, Θεμέλη, Θεμελίνα και Θεμέλιος.

Χρόνια σας πολλά!