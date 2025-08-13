Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΟΔΥ: Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές

Ιδιαίτερη προσοχή λόγω πληθώρας τοξικών ουσιών

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, στη σκιά των πύρινων μετώπων που κατακαίνε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Αναλυτική ο ΕΟΔΥ αναφέρει:

Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Η στάχτη αυτή είναι δυνατόν να περιέχει πληθώρα τοξικών ουσιών, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την υγεία λόγω της φύσης της καύσιμης ύλης η οποία περιλαμβάνει πληθώρα χημικών προερχόμενων κυρίως από τη καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και πληθώρας άλλων υλικών.

Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών για τη προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ΕΟΔΥ συστήνει τα κάτωθι:

  • Μην αφήνετε τα παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος.
  • Ομοίως, απομακρύνετε από τη στάχτη και το καμένο έδαφος κατοικίδια.
  • Κατά τη διάρκεια των καθαρισμών, συστήνεται η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει:
    • Mάσκα προσώπου με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και στο στόμα. Ιδανικά συστήνεται μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο κατακράτησης σωματιδιών άνω του 95%. Άτομα με καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να συμβουλευθούν τον θεράποντα ιατρό τους πριν από τη χρήση μάσκας.
    • Προστατευτικά γυαλιά για οφθαλμική προστασία με πολύ καλή εφαρμογή στη μύτη και το πρόσωπο.
    • Γάντια
    • Μακριά ρούχα και κλειστά παπούτσια. Προβείτε σε πολύ καλό καθαρισμό του σώματος και των ρούχων, με άφθονο σαπούνι αμέσως μετά τη χρήση τους.
  • Αποφύγετε, όσο το δυνατόν περισσότερο, τη διασπορά στάχτης στον αέρα από τη χρήση κοινών σκουπών με κοντάρι.
  • Σκουπίστε απαλά τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από τη σκόνη και κατόπιν χρησιμοποιήστε υγρά πανιά για περαιτέρω καθαρισμό.
  • Για τις εσωτερικές επιφάνειες συστήνεται επίσης η χρήση ηλεκτρικών σκουπών που περιέχουν φίλτρα HEPA.
  • Αλλάξτε ή/και καθαρίστε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
  • Χρησιμοποιήστε όσο το δυνατόν λιγότερη ποσότητα νερού για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της στάχτης στο έδαφος.
  • Συστήνεται η συλλογή της στάχτης σε πλαστικές σακούλες ή σε κατάλληλους περιέκτες για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς της.
  • Σε περίπτωση αδιαθεσίας, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
