ΕΟΔΥ: Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές

Οδηγίες προστασίας κατά τη διάρκεια καθαρισμών μετά από πυρκαγιές εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, στη σκιά των πύρινων μετώπων που κατακαίνε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Αναλυτική ο ΕΟΔΥ αναφέρει:

Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Η στάχτη αυτή είναι δυνατόν να περιέχει πληθώρα τοξικών ουσιών, ιδιαίτερα επιβαρυντικών για την υγεία λόγω της φύσης της καύσιμης ύλης η οποία περιλαμβάνει πληθώρα χημικών προερχόμενων κυρίως από τη καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και πληθώρας άλλων υλικών.

Για το λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών για τη προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στην υγεία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο ΕΟΔΥ συστήνει τα κάτωθι: