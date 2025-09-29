Ελευσίνα: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση κάνναβης
Δείτε τι κατασχέθηκε από την αστυνομία
Στη σύλληψη ενός 22χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2025 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στην περιοχή της Ελευσίνας.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση του νεαρού στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης. Ο 22χρονος εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 792 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε πολλές νάιλον συσκευασίες έτοιμες προς πώληση,
- μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- ένας τρίφτης κάνναβης,
- το χρηματικό ποσό των 1.980 ευρώ,
- καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.
Ο 22χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν συνεργών και τη χαρτογράφηση του δικτύου διακίνησης.
