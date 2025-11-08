Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου

Mεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ

Εντοπισμός και διάσωση 60 μεταναστών νότια της Γαύδου
DEBATER NEWSROOM

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα επιχείρηση διάσωσης 60 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι 60 διασωθέντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καραβέ Γαύδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και φιλοξενούνται προσωρινά υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ