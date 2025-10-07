Ένταση στην πορεία για τη Γάζα: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ – Διακοπή κυκλοφορίας στην Κηφισίας (Εικόνες)
Στην πρεσβεία του Ισραήλ οι διαδηλωτές
Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (07.10) στη λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Πανόρμου, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Πανόρμου, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική. Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας διακόπηκε προσωρινά σε μία από τις λωρίδες.
Η πορεία, η οποία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας, είχε προορισμό την πρεσβεία του Ισραήλ και συνοδευόταν από συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις