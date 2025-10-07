Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην πορεία για τη Γάζα: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ – Διακοπή κυκλοφορίας στην Κηφισίας (Εικόνες)

Στην πρεσβεία του Ισραήλ οι διαδηλωτές

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
21:23

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (07.10) στη λεωφόρο Κηφισίας, κοντά στη διασταύρωση με την οδό Πανόρμου, όταν δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης για να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα επεισόδια σημειώθηκαν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Πανόρμου, με την ατμόσφαιρα στην περιοχή να γίνεται αποπνικτική. Η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας διακόπηκε προσωρινά σε μία από τις λωρίδες.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας, είχε προορισμό την πρεσβεία του Ισραήλ και συνοδευόταν από συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
