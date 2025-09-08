Ένστολοι: Έρχονται αυξήσεις από τον Οκτώβριο – Στα €110 το μήνα η μεσοσταθμική ενίσχυση (πίνακες)

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε αυξήσεις στους ενστόλους που μεσοσταθμικά ανέρχονται στα 110 ευρώ το μήνα.

«Το πακέτο μέτρων έχει εθνική στόχευση. Μέρος του είναι η αναμόρφωση του μισθολογίου στις ένοπλες δυνάμεις, στα σώματα ασφαλείας. Προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου ενόπλων δυνάμεων. Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων, με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα. Ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ ανάλογα με το βαθμό» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και μέτρα όπως η αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών και η βελτίωση των αποδοχών εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες στο υπουργείο Εξωτερικών.

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θεσπίζονται εκπτώσεις υπερ-εκπτώσεις φόρου σε μία σειρά από στρατηγικούς τομείς, που έχουν σχέση με την άμυνα και την τεχνολογία, όπως κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων κ.ά.

«Με όλα αυτά θέλουμε να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία, ως μία ευκαιρία ειδικά τώρα που αυτό τώρα μπαίνει στη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Πίνακας: Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

Πίνακας: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων

Πίνακας: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας

Πέραν των αλλαγών στη δομή του μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που επηρεάζουν τον βασικό μισθό, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης.

Πίνακας: Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)

Πίνακας: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις

Πίνακας: Κόστος αυξήσεων στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Δείτε αναλυτικά εδώ τα νέα μισθολόγια































