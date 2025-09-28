Ελευσίνα: Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. μπούκαραν στο σπίτι έμπορου ναρκωτικών – Έμενε με την μητέρα και την γιαγιά του

Στην σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή της Ελευσίνας.

Ο ύποπτος έμενε με την γιαγιά του και την μητέρα του σε σπίτι στην Ελευσίνα, εκεί που αστυνομικοί της Δίωξης με πολιτικά ρούχα εισέβαλλαν στον χώρο του με τη χρήση πολιορκητικού κριού.

Στην κατοχή του δράστη εντοπίστηκαν πάνω από 800 γραμμάρια κάνναβης, χωρισμένα σε μικρότερες ποσότητες σε σακουλάκια τα οποία αποθήκευε σε ταξιδιωτικό σάκο. Μάλιστα, ο διακινητής έκρυβε τα ναρκωτικά μέσα σε γυάλινα βαζάκια τα οποία βρήκαν και κατάσχεσαν οι άντρες της ΕΛΑΣ.

Η έφοδος στο σπίτι του έγινε όσο ο διακινητής κοιμόταν. Η μητέρα και η γιαγιά του φαίνεται πως δεν γνώριζαν για την εγκληματική δράση του άντρα. Γείτονάς του, μιλώντας στο Star ανέφερε: «Το τελευταίο διάστημα έχει έρθει στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Από τότε βλέπαμε καθημερινά να μπαινοβγαίνουν άγνωστοι στην πολυκατοικία, ενώ υπήρχε και μία έντονη μυρωδιά».

Παράλληλα, οι αρχές κατάσχεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, ενώ ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή αύριο Δευτέρα (29/09).