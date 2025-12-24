ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 36χρονος διωκόμενος για αδικήματα αθλητικής βίας

Στη σύλληψη ενός 36χρονου διωκόμενου για αδικήματα αθλητικής βίας προχώρησε η ΕΛΑΣ το απόγευμα της Τρίτης 23/12.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Προηγήθηκαν έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, στο πλαίσιο των οποίων ο ανωτέρω εντοπίστηκε πλησίον της οικίας του στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, η απόφαση αφορούσε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών, καθώς και χρηματική ποινή -250- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.