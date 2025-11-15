ΕΛΑΣ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου την Πέμπτη 20/11 στο κέντρο της Αθήνας

Τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου την Πέμπτη 20/11 στο κέντρο της Αθήνας ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου υπεραπόστασης με την επωνυμία «9ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος», την Πέμπτη 20-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως 09.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, σταδιακή και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για τη διέλευση των αθλητών, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει, στην κατωτέρω διαδρομή:

Μουσείο Κεραμεικού (Αρχαία Αγορά) – Ερμού – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Αθηνών – Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου – Ιερά Οδός (1η Είσοδος πόλεως Ελευσίνας) – Ηρ. Πολυτεχνείου – Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (έως τα όρια των Νομών Αττικής – Κορινθίας).

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το ανωτέρω οδικό δίκτυο, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.