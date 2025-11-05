ΕΛΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ληστείες σε βάρος ανηλίκων – Μέλος της παρίστανε τον αστυνομικό

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για ληστείες σε βάρος ανηλίκων προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της κινιόντουσαν με μοτοσυκλέτα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 29-10-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή του Πειραιά, κατόπιν αναζητήσεων, 29χρονος ο οποίος λίγο νωρίτερα κινούμενος με μοτοσυκλέτα και προσποιούμενος τον αστυνομικό προσέγγισε ανήλικο 16 ετών και του αφαίρεσε με τη βία προσωπικά αντικείμενα. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των αστυνομικών, για το εν λόγω δίκυκλο είχε δηλωθεί κλοπή στις 18-10-2025 από το κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, μεσημβρινές ώρες της 30-10-2025 και έτερο μέλος, ηλικίας 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία τετελεσμένη και σε απόπειρα, κλοπή κατ’ εξακολούθηση, αντιποίηση Αρχής, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα -2- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφορικών δεδομένων και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τον τελευταίο μήνα, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την τέλεση ληστειών και κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, κινούμενοι με μοτοσυκλέτα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κράνη προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους, αφού εντόπιζαν ανήλικα άτομα, στη συνέχεια με την απειλή μαχαιριού ή την άσκηση σωματικής βίας τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση ληστειών και

μαχαίρι.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου έχουν εξιχνιαστεί συνολικά -8- περιπτώσεις ληστειών και κλοπής στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.