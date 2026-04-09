ΕΛΑΣ: Ειδικές αστυνομικές δράσεις και στοχευμένοι έλεγχοι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για πυροτεχνήματα

Ειδικές αστυνομικές δράσεις και στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, για την καταπολέμηση παράνομης κατασκευής, διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας.

Μάλιστα, συνελήφθησαν 15 άτομα και σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος 3 ακόμη ατόμων, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ο σχεδιασμός των δράσεων αυτών, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών, διενεργήθηκαν -320- έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν -15- συλλήψεις ατόμων, βεβαιώθηκαν -11- παραβάσεις, ενώ σχηματίστηκαν ποινικές δικογραφίες και σε βάρος -3- ακόμη ατόμων.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.902- πυροτεχνήματα διαφόρων τύπων,

-118- αυτοσχέδιες ρουκέτες,

-39- κροτίδες,

-8- οβίδες με πυρίτιδα,

-17- καπνογόνα,

-4- δάδες χειρός,

-180- ρουκετόξυλα,

-30- κιλά μείγματος υλικών, προοριζόμενο για γέμισμα αυτοσχέδιων ρουκετών καθώς και

εργαλεία, μηχανήματα και υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών.

Παρατίθενται υποθέσεις που χειρίστηκαν Αστυνομικές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου, Σάμου και Χίου, στο πλαίσιο των δράσεων:

Την 06-04-2026 στη Χίο, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα – υλικά που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή αυτοσχέδιων ρουκετών, ενώ για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν -7- άτομα, τα οποία τραυματίστηκαν, ενώ κατασκεύαζαν από κοινού παράνομα, αυτοσχέδιες ρουκέτες σε αποθήκη.

Την 07-04-2026 στα Πάμφιλα της Λέσβου, συνελήφθη ανήλικος αλλοδαπός, διότι στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα, -4- κροτίδες.

Την 07-04-2026 στην Άναξο της Λέσβου, συνελήφθη ημεδαπός, διότι στο πλαίσιο ελέγχου διαπιστώθηκε ότι κατείχε παράνομα -35- κροτίδες διαφόρων τύπων.

Την 07-04-2026 στο Καρλόβασι της Σάμου, συνελήφθη ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του δέμα, που περιείχε συσκευασία εκτόξευσης πυροτεχνημάτων (78 βολών), το οποίο όπως διακριβώθηκε είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Την 07-04-2026 στο Καρλόβασι της Σάμου, συνελήφθη ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του δέμα, που περιείχε -247- πυροτεχνήματα διαφόρων τύπων, το οποίο όπως διακριβώθηκε είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Την 07-04-2026 στο Καρλόβασι της Σάμου, συνελήφθη ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του δέμα, που περιείχε, -9- συσκευασίες εκτόξευσης πυροτεχνημάτων (-925- συνολικά βολών), -17- καπνογόνα και -4- δάδες χειρός, το οποίο όπως διακριβώθηκε είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Την 08-04-2026 στο Καρλόβασι της Σάμου, συνελήφθη ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του -2- δέματα, που περιείχαν -4- συσκευασίες εκτόξευσης πυροτεχνημάτων (-100- βολών έκαστη), το οποίο όπως διακριβώθηκε είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Την 08-04-2026 στο Καρλόβασι της Σάμου, συνελήφθη ημεδαπή, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή της δέμα, που περιείχε -240- πυροτεχνήματα διαφόρων τύπων, το οποίο όπως διακριβώθηκε είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Την 08-04-2026 στο Καρλόβασι της Σάμου, συνελήφθη ημεδαπή, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε στην κατοχή της δέμα, που περιείχε -12- πυροτεχνήματα, το οποίο όπως διακριβώθηκε είχε παραλάβει λίγο νωρίτερα από μεταφορική εταιρεία.

Την 08-04-2026, εντοπίστηκαν σε υπαίθριο χώρο (ρεματιά) στην ευρύτερη περιοχή του Βροντάδου στη Χίο, -118- αυτοσχέδιες ρουκέτες.

Την 08-04-2026, εντοπίστηκαν σε ορεινή τοποθεσία στην ευρύτερη περιοχή του Μαραθοκάμπου στη Σάμο, -8- οβίδες με πυρίτιδα.

Σχηματίστηκαν επίσης ποινικές δικογραφίες, σε βάρος -2- ημεδαπών – ιδιοκτητών επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου – ημεδαπού, οι οποίοι διακριβώθηκε ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις που αφορούν την περιοχή του Καρλοβασίου στη Σάμο.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.