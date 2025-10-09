ΕΛΑΣ: Αποδομήθηκε συμμορία που ρήμαζε καταστήματα στην Αττική – Συνελήφθη ένας 22χρονος

Η ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης αποδόμησε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές προϊόντων κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση από καταστήματα στην Αττική.

Για την υπόθεση συνελήφθη, πρωινές ώρες της 6-10-2025, μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τμήμα Πεύκης – Λυκόβρυσης, 22χρονος αλλοδαπός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -3- μέλη της συμμορίας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Ιούλιο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά επέλεγαν το κατάστημα-στόχο τους και στη συνέχεια προσέγγιζαν το σημείο όπου αφαιρούσαν πλήθος προϊόντων.

Επιπρόσθετα, σε μία περίπτωση αφαίρεσαν όχημα από το κέντρο της Αθήνας ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων την 18-9-2025 διέπραξε ληστεία σε κατάστημα στην περιοχή της Λυκόβρυσης όπου με τη χρήση βίας αφαίρεσε χρηματικό ποσό και διέφυγε.

Σε έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

«επιχειρησιακή» μοτοσυκλέτα της συμμορίας,

διαρρηκτικά εργαλεία,

ζευγάρι γάντια και

ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάπραξη των κλοπών.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -11- περιπτώσεις κλοπών προϊόντων, κλοπή αυτοκινήτου και ληστεία με συνολικό οικονομικό όφελος άνω των -20.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.